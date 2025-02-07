تعديل موعد ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي بسبب نهائي كأس كاراباو

أعلن نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي تغيير موعد إحدى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تأهله إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس كاراباو، بعد تغلبه على توتنهام في ملعب "الأنفيلد" في إياب نصف نهائي البطولة، بنتيجة 4/1، بعدما خسر الذهاب بهدف نظيف.

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على ملعب "ويمبلي" في شهر مارس المقبل.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وكان من المفترض أن يلتقي ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم 15 مارس، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنًا مع تأهله إلى نهائي كأس كاراباو.

ونتيجة لذلك، أعلن ليفربول الميعاد الجديد لمباراته ضد أستون فيلا، حيث ستكون يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

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