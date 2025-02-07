الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

مواجهة تاريخية مرتقبة بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

يستعد ملعب خوان رامون لوبرييل في بايامون لاستضافة حدث كروي تاريخي يجمع بين أبرز نجوم كرة القدم السابقين، حيث سيشارك أساطير ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة مرتقبة ستمنح جماهير بورتوريكو فرصة نادرة لمشاهدة هؤلاء النجوم عن قرب، يوم 23 مارس 2025.

وسيضم الحدث نخبة من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، من بينهم إيكر كاسياس، روبرتو كارلوس، جوتي هاز، ستيف ماكمانامان من جانب ريال مدريد.

بينما سيمثل برشلونة كل من ديفيد فيا، خافيير سافيولا، وريفالدو، إلى جانب أسماء أخرى كبيرة.

 ويعد هذا اللقاء امتدادًا للتنافس الأسطوري بين الناديين، والذي تجاوز الأجيال والحدود، ليصل الآن إلى محبي كرة القدم في بورتوريكو.

حدث عالمي يصل إلى بورتوريكو لأول مرة


سبق لهذا الحدث الكروي الفريد أن جاب مدنًا عالمية مثل طوكيو، الدوحة، وهونج كونج، حيث أتاح للمشجعين فرصة التفاعل مع إرث أكبر ناديين في تاريخ كرة القدم، والآن، تنضم بورتوريكو إلى هذه القائمة الحصرية، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية وترفيهية بارزة.

وقال إيسيدورو سان خوسيه، المسؤول التنفيذي في فريق ريال مدريد ليينداس: “لقد جالت مباراة الأساطير الكلاسيكية العالم، والآن تصل لأول مرة إلى بورتوريكو، حيث تنمو شعبية كرة القدم بسرعة، إنه لشرف كبير أن نقدم هذا الحدث لجماهير بورتوريكو المتعطشة لهذه الرياضة.”

سيستمر تواجد الأساطير في بورتوريكو لمدة ثلاثة أيام، حيث سيشاركون في مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك عيادات تدريبية للشباب، لقاءات حصرية مع الجماهير، وحفلات استقبال رسمية، كما ستشمل الفعاليات جولات سياحية تهدف إلى الترويج لجمال وثقافة بورتوريكو.

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​ريال مدريد رامون لوبربيل برشلونة

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