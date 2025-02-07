الجمعة 07 فبراير 2025
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سياسة

بالأسماء، معاشات المحامين تراجع 97 ملفًا تمهيدًا لصرف مستحقاتهم

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

 انتهت لجنة المعاشات بنقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 97 ملفًا من ملفات  المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

 

مراجعة ملفات معاشات المحامين 

 وتشهد اللجنة منذ تولى عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

 

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