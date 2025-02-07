التفاصيل الكاملة لتحويل منزل الفنانة فيروز إلى متحف

أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، عن بدء تنفيذ مشروع تحويل منزل الفنانة الشهيرة إلى متحف، وذلك في "زقاق البلاط" بـ بيروت.

ويهدف المشروع إلى ترميم المنزل القديم، وشراء الأراضي المحيطة به ليصبح متحفًا يروي قصة مسيرة فيروز الفنية، ويحتفي بتراثها الكبير في عالم الغناء والموسيقى.

ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث، وقد حصلت هذه المبادرة على دعم واسع من الجمعيات الأهلية اللبنانية والشخصيات المجتمعية منذ سنوات، والتي كانت قد طالبت في السابق وزراء الثقافة المتعاقبين بالتصديق على المشروع.

ويعد منزل فيروز في زقاق البلاط مكانًا ذا قيمة تاريخية خاصة، حيث نشأت فيه الفنانة اللبنانية مع شقيقها جوزيف، وشقيقتها الفنانة هدى حداد، قبل أن تغادر العائلة المنزل منذ عدة عقود.

وتعد هذه الخطوة مهمة للحفاظ على إرث فيروز الثقافي والفني، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخها.

وسيتم توفير التمويل الكافي لتحويل المنزل إلى متحف يتيح للزوار فرصة الاطلاع على مقتنيات تخص فيروز ومسيرتها الفنية، إضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على تاريخ.

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