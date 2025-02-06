أرسنال يتلقى ضربة جديدة بعد وداع كأس الرابطة الإنجليزية

تلقى أرسنال ضربة جديدة بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أكد ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، خلال تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، أن لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي يعاني من إصابة.

وقال المدرب الإسباني: "جابرييل شعر بشيء ما، وكان على مستوى العضلة الخلفية، ولم يكن مرتاحا لاستكمال المباراة".

فحص بالرنين المغناطيسي للاعب أرسنال

وأوضح أرتيتا أن الدولي البرازيلي سيجري فحصًا بالرنين المغناطيسي، اليوم الخميس، لمعرفة مدى قوة الإصابة.

وجاءت الإصابة في ليلة إقصاء الفريق اللندني من المربع الذهبي بعد خسارته مجددًا (0-2) في جولة الإياب، ليتأهل نيوكاسل للنهائي بفوزه برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

يذكر أن أرسنال عانى من عدة إصابات مؤخرًا، أبرزها تعرض مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس لإصابة في الرباط الصليبي، أنهت موسمه، بجانب بوكايو ساكا الغائب منذ ديسمبر الماضي.

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