إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من تنفيذ عدة إزالات فورية لحالات تعد على الأرض الزراعية بملا من قرية ابو مناع غرب و6 حالات أخرى بقرية أبو مناع بحرى وحالة بالفحيرة بقرية السمطا بحرى وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفات.

إزالة أعمال تعد بقنا

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أنه تمت إزالة أعمال تعدى على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 مترا بقرية ابو مناع غرب برئاسة سامح الجداوي، مشيرًا إلى أن المخالفة عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية.

وتابع تمت إزالة أعمال تعد بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت لـ 6 حالات أخرى على أراضي أملاك الدولة بواقع 1500 متر بقرية أبو مناع بحرى برئاسة محمد حارس بالإضافة لإزالة فورية لتعد على أرض زراعية بالفحيرة بقرية السمطا بحرى على مساحة 175 مترا برئاسة ربيع منصور.

وأكد "أنور" أنه لا تهاون ضد أى تعد بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددا على رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز دشنا بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأى حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وفرض هيبة الدولة.

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