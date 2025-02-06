محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة من 30 شاحنة

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المبادرة الإنسانية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر قافلة إغاثية تضم 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

شهد المؤتمر التدشيني للمبادرة حضور كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب محمد كمال موسى، والنائبة سناء الحساني، والنائبة نجلاء باخوم، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وكريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لمساعدتهم على مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

اهالى قنا يدعمون جهود الدولة

كما شدد على أن أهالي قنا، بكل إمكانياتهم، يقفون خلف القيادة السياسية ويدعمون جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

و أوضح محافظ قنا، أن التبرعات النقدية سيتم تلقيها عبر حساب المحافظة بالبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال استمارة يتم تقديمها للمتبرع في ديوان عام المحافظة أو بمجالس المدن، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة عبر توفير الشاحنات والمساحات التخزينية الخاصة بهم في قنا والقاهرة الكبرى لدعم القافلة الإغاثية.

و أكد مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن التبرعات العينية تشمل المواد الغذائية، الملابس، البطاطين، المياه، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبالها في مركز الإغاثة بالمعنا، كما يمكن للمتبرعين التواصل عبر الأرقام التالية

01005029859

01025346986

01005714812

تجسد ملحمة إنسانية بقنا

و كشف كريم محمد، مدير احد مؤسسات المجتمع المدنى أن كل شاحنة ستنقل 1,050 كرتونة من المساعدات، حيث تبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 400 جنيه.

و في ختام المؤتمر، وجه محافظ قنا جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر روح المبادرة في ربوع المحافظة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجسد ملحمة إنسانية تعبّر عن أصالة أهل الصعيد وتلبي نداء الواجب خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة.

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