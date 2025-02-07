قرارات النيابة في واقعة العثور على جثة "استورجي" مشنوقا داخل شقته بالعمرانية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة عامل “استورجي” مشنوقا داخل شقته بمنطقة العمرانية، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص آخر مشاهدات المتوفي قبل الحادث.

وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة جثمانه والتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المجني عليه الذين أفادوا بأنهم فوجئوا بوجوده مشنوقا بحبل داخل غرفة المعيشة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

العثور على جثة شاب مشنوقا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة استورجي مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة استورجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

بإجراء التحريات، تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في ذلك، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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