الجمعة 07 فبراير 2025
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اقتصاد

الحد الأدنى للاستثمار من صناديق التأمين في البنك الأهلي

البنك الأاهلي
البنك الأاهلي

حدد البنك الأهلي حجم الاستثمار من صناديق التأمين الخاصة بالأسهم في صناديق الاستثمار للعملاء.

وقال البنك إنه يمكن للعملاء أن يستثمروا من صناديق التأمين الخاصة في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري (الأسهم) بحد أدنى 5% وبحد أقصى 20% من جملة أموال صندوق التأمين الخاص وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 الصادر بتاريخ 19 يناير 2025.
 

 

وكشف البنك الأهلي المصري عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار للبنك الأهلي المصري.

 


وشملت قائمة الصناديق التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه ما يلي:

صندوق 01 أسهم متوازن ذو عائد سنوي إقفال 25/5/2023 نحو  63.4 جنيه
 

 

صندوق 02 أسهم ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 97.78 جنيه
 

صندوق 03 أسهم ذو عائد ربع سنوي تراكمي إقفال 25/5/2023 197.32 جنيه
 

صندوق 04 نقدي يومي تراكمي ذو عائد شهرى إقفال 28/5/2023 291.04217 جنيه 
 

صندوق 05 أسهم ذو عائد وجوائز ربع سنوي إقفال 25/5/2023 16.97 جنيه 
صندوق 06 (بشائر) أسهم إسلامي ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 122.5 جنيه 
 

صندوق 07 صندوق الصناديق المصرية قابض ذو عائد نصف سنوي إقفال 28/5/2023 164.86 جنيه
 

صندوق 09 (الواعد) للاستثمار في أدوات الدين ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 2103.468 جنيه
 

صندوق 10 مصر للتأمين النقدي إقفال 28/5/2023 25.42946 جنيه 
 

صندوق 11 (عطاء) الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة إقفال 28/5/2023 12.26032 جنيه 
 

صندوق 12 (الأهلي حياة) أسهم متوازن مع التأمين على الحياة إقفال 25/5/2023 138.86 جنيه 

 

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