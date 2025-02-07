قبل ساعات من إطلاق المرحلة الأولى، تفاصيل مشروع الصحفيين للتحول الرقمي

أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر صحفي، غدًا السبت، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي.

التحول الرقمي لنقابة الصحفيين

يُعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًّا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًّا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.