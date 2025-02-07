الجمعة 07 فبراير 2025
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اقتصاد

قبل اجتماع المركزي، معلومات عن أبرز حسابات التوفير في البنوك

حساب التوفير صورة
حساب التوفير صورة أرشيفية

 قبل أيام من اعتماد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة في خلال أول اجتماع للبنك المركزي من عام 2025، تتواجد في البنوك عدة حسابات توفير تعد هي الأعلى للعملاء. 

ونستعرض خلال السطور التالية عددا من الحسابات الأعلى في البنوك وعددها  سبع حسابات التوفير 

1. بنك القاهرة

- حساب «ميجا توفير» يقدم عائدًا سنويًّا يصل إلى 16% على الأرصدة من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه.

- زيادة تدريجية تصل إلى 25% على الأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

 

 

2. بنك الكويت الوطني

- حساب «الكنز» يقدم عائدًا يصل إلى 25% للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر، و18% للأرصدة بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه.

- حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه و250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

 

3. بنك العربي الأفريقي الدولي

- يقدم حساب «إي جولدن» عبر التطبيق بعائد سنوي يصل إلى 30% مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حساب جولدن بلس الذي يصل عائده إلى 25% سنويًّا مع حد أدنى للفتح يبلغ 50 ألف جنيه.

 

4. بنك saib

- يقدم حساب «سيطرة بلس» بعائد يتراوح بين 23% سنويًّا للشرائح من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و30% سنويًا للشرائح التي تزيد عن 50 مليون جنيه.

 

5. بنك QNB الأهلي

- يوفر حساب «توفير بلس» بعائد يتراوح بين 5% سنويًّا للأرصدة من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه، وحتى 19% سنويًا للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر.

 

6. بنك البركة

- يقدم حساب توفير بعائد شهري يصل إلى 26%، مع حد أدنى للفتح يبلغ 5 آلاف جنيه.

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