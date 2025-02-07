سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

نجل ميسي، تصدر تياجو ميسي، النجل الأكبر لأسطورة الكرة الأرجنتينية وقائد إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعدما نشرت كثير من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل خبر تسجيله 11 هدفا في مباراة واحدة.

ووفق صحيفة ماركا؛ خلال مباراة جمعت فريق البراعم في نادي إنتر ميامي (دون 13 عامًا) مع نظرائهم في أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي (دون 13 عامًا)، فاز رفاق تياجو (12-0)، لكن المفاجأة المذهلة تمثلت في تحقيق تياجو 11 هدفًا بالتمام والكمال.

ووفقًا لماركا أيضًا، نجح تياجو في تسجيل أول 9 أهداف لفريقه، منها خماسية في الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله دييجو لونا جونيور الهدف العاشر.

وفي الدقيقتين 87 و89 عاد نجل أسطورة برشلونة ونجمها السابق ليحرز الهدفين الحادي عشر والثاني عشر، مسجلًا رقمًا قياسيًّا في عدد الأهداف بمباراة واحدة.

ونشرت بعض الصحف الإسبانية خبر تسجيل تياجو ميسي 11 هدفًا في المباراة، لكن الأخبار لا تزال متضاربة وغير مؤكدة حتى الآن.

ولم ينشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي على منصات التواصل أيّ معطيات حول حقيقة تسجيل تياجو ميسي 11 هدفًا في أقل من 90 دقيقة.

وأشارت حسابات مقربة من نادي إنتر ميامي إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة حيث مازالت فرق أكاديمية النادي الأمريكي في فترة الإعداد.

يشار إلى أن تياجو ميسي مولود عام 2013، وهو الابن الأكبر لقائد منتخب الأرجنتين، وبدأ مسيرته مع برشلونة ثم باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى إنتر ميامي عندما حل والده بالنادي في 2023.

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