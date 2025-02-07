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رياضة

ياسر ريان: كريم الدبيس أفضل من يحيى عطية الله وبتروجيت فريق منظم

كريم الدبيس، فيتو
كريم الدبيس، فيتو

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن فريق بتروجت منظم جدًا والمهم للأهلي هو الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"أنصح مصطفى العش أن يكون "رتمه" أسرع من كده".

وأضاف: "كريم الدبيس يقدم أداء فني كبير وأرى أنه أفضل من يحيى عطية الله ويجب أن يحصل على فرصته بشكل كامل".

وأكمل: "أتوقع أن الأهلي سيفعل بند شراء يحيى عطية الله وسيتم الاعتماد على معلول كجناح وليس ظهير أيسر".

واستطرد: "محمد عبد الله يذكرني بـ أحمد الشيخ والفترة المقبلة ستكون المنافسة قوية لشغل المراكز الأساسية في النادي الأهلي".

واختتم: "نتائج سيراميكا كليوباترا في الدوري جيدة وهدفه الرئيسي التواجد في المراكز المتقدمة بالدور الأول".

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ياسر ريان كريم الدبيس يحيي عطية الله بتروجت الأهلي

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