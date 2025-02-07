توريس بعد مباراة فالنسيا: أتمنى عدم هبوط نادي طفولتي

أعرب فيران توريس نجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار الكبير بنتيجة 5-0 أمام فالنسيا مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وقال توريس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لكن حالفنا الحظ بتسجيل هدفا في وقت مبكر، ما أثر فيهم. أتمنى لهم التوفيق وآمل أن ينجوا من الهبوط".

وأضاف: "من الصعب رؤية نادي طفولتك وحياتك في هذا الوضع، يجب أن يتركوا الأمور خارج الملعب جانبًا ويدعموا اللاعبين، فهم بحاجة لذلك".



وبهذا الانتصار يكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وسجل لبرشلونة، فيران توريس ثلاثية "هاتريك"، فيرمين لوبيز، ولامين يامال في الدقائق (3، 17، 23، 30، 59) على التوالي.

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