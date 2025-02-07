الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توريس بعد مباراة فالنسيا: أتمنى عدم هبوط نادي طفولتي

فيران توريس، فيتو
فيران توريس، فيتو

أعرب فيران توريس نجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار الكبير بنتيجة 5-0 أمام فالنسيا مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وقال توريس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لكن حالفنا الحظ بتسجيل هدفا في وقت مبكر، ما أثر فيهم. أتمنى لهم التوفيق وآمل أن ينجوا من الهبوط".

وأضاف: "من الصعب رؤية نادي طفولتك وحياتك في هذا الوضع، يجب أن يتركوا الأمور خارج الملعب جانبًا ويدعموا اللاعبين، فهم بحاجة لذلك".


وبهذا الانتصار يكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وسجل لبرشلونة، فيران توريس ثلاثية "هاتريك"، فيرمين لوبيز، ولامين يامال في الدقائق (3، 17، 23، 30، 59) على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فالنسيا كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد ريال مدريد برشلونة توريس

مواد متعلقة

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

انطلقت معركة الخرطوم، الجيش السوداني على مشارف القصر الجمهوري في قلب العاصمة

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية