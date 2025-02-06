الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سيتم تنفيذها قبل رمضان، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير أكبر قدر من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

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