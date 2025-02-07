الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

حزمة اجتماعية جديدة

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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حزمة اجتماعية جديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات حكومية استثنائية سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة ستبدأ تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، تتضمن مزيدًا من الدعم والإجراءات الاستثنائية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة وتعزيزًا للحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدرك حجم التحديات الاقتصادية، وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الحكومة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أهمية التكاتف بين الدولة والمجتمع لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة بسلام.

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