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تشكيل مباراة فالنسيا ضد برشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة وفالنسيا،
برشلونة وفالنسيا، فيتو

أعلن مدربا فريقا فالنسيا وبرشلونة تشكيل الفريقين للمباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب مستايا، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقرر الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف البرسا على مقاعد البدلاء في مواجهة فالنسيا.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

تشكيل فالنسيا ضد برشلونة

حراسة المرمى: ديميتريفسكي.

خط الدفاع: آرونس، موسكيرا، ياريك، دياخابي.

خط الوسط: بيبيلو، خوان فاسكيز، دييجو لوبيز.

خط الهجوم: فيران بيريز، تينيس، عمر صادق.

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برشلونة فالنسيا كأس ملك إسبانيا هانز فليك ليفاندوفسكي

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