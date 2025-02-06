الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابى الآن على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس اليوم، تحديث شامل للطقس الحالى

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء 

 


أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

 

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