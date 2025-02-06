بتروجيت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم رشاد المتولي

أكد محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت والمشرف على فريق الكرة، أن الأهلي استفسر عن رشاد المتولي لبحث إمكانية ضمه.



وقال أيمن، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "حافظنا على القوام الأساسي لنادي بتروجيت بعد صعود الفريق للدوري الممتاز، وقمنا بتدعيم الفريق في بعض المراكز التي تحتاج لاعبين".



وتابع: "نتمنى التوفيق لأحمد رضا مع الأهلي، ودي كانت رغبته في البداية في الانتقال للفريق، واحترمنا رغبته، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، وتعويض كان شيء صعب".

مفاوضات الأهلي مع رشاد المتولي

وعن مفاوضات الأهلي مع رشاد المتولي: "بتروجيت أغلق ملف رحيل أي لاعب في يناير الجاري، والأهلي لم يطلب ضم رشاد المتولي بشكل رسمي، وتم الاستفسار من الأهلي عن إمكانية ضمه بشكل ودي في يناير".



وشدد: "الأهلي سأل عن عقد رشاد المتولي، وعن حالته الفنية مع الفريق في الموسم الماضي، وردينا على الاستفسار ولكن لم يتم طلب التعاقد معه".



وأتم: "عقد رشاد المتولي، ينتهي مع بتروجيت، بنهاية الموسم الجاري، ونحاول تجديد عقده في الفترة القادمة".

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