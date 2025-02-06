ستاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة قمة الدوري 22 فبراير

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى للهيئة العامة لإستاد القاهرة أن الملعب الرئيسى لكرة القدم سوف يكون جاهزا لاستضافة مواجهة الأهلى والزمالك المحدد لها 22 فبراير الجارى فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن الملعب الرئيسى لكرة القدم سيكون في ثوبه الجديد بعد الانتهاء من أعمال صيانة المضمار الخارجى للملعب الرئيسى في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الهندسية خلال الفترة الحالية.

وشدد المدير التنفيذى لاستاد القاهرة على أن مجلس إدارة الاستاد برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولى اهتماما خاصا لملعب كرة القدم من خلال ظهوره بالشكل اللائق دائما كونه يمثل الوجهة الرئيسية في جميع المحافل المحلية والأقليمية والدولية.

وأضاف أن أعمال صيانة المضمار الخارجي سيتم الانتهاء منها 16 فبراير الجارى، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم مع رابطة الأندية لكرة القدم واتحاد الكرة استعدادا لمباريات الدوري والمنتخب الوطنى.

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