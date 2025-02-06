القبض على قائد سيارة تعدى على نجل الكابتن طارق يحيى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة تعدى على الملحن أحمد طارق يحيى، نجل الكابتن طارق يحيى نجم الزمالك السابق، والتسبب في إحداث تلفيات بسيارته، بسبب خلاف على أولوية المرور بالدقي.



بلاغ اتهام قائد سيارة ملاكي بالتشاجر معه

تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا من الملحن أحمد طارق يحيى، نجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق، اتهم فيه قائد سيارة ملاكي بالتشاجر معه، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، لخلاف متعلق بأولوية المرور، واعتدى المتهم عليه، وتسبب في تلفيات بسيارته.

وتحفظ رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي على كاميرات المراقبة بموقع الحادث لتفريغها ومطابقة أقوال المبلغ بالتلفيات الفعلية بسيارته.



وبتفريغ كاميرات المراقبة والتحري تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق سيارة ملاكي ماركة "أوبترا" اصطدم بسيارة "يحيى" من الجهة اليسرى محدثًا تلفيات بجهة عجلة القيادة والإكصدام الأمامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسيارة قيادته المستخدمة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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