الجيزة تعلن توافر أجهزة حديثة بقسم السمع والاتزان بمستشفى أم المصريين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة توافر أجهزة حديثة ومتطورة بقسم السمع والاتزان في مستشفى أم المصريين العام.

وتشمل الأجهزة المتوفرة جهاز قياس ضغط الأذن (tympanometry) لتشخيص حالات التهاب الأذن الوسطى والارتشاح خلف طبلة الأذن، جهاز مقياس السمع (Puretone audiometry) لتشخيص حالات ضعف السمع ومعرفة درجة ونوع ضعف السمع، وكذلك معرفة نسبة تفسير الكلام لكل أذن على حدة، جهاز مقياس السمع الإلكتروني (ABR) لتشخيص حالات ضعف السمع للأطفال من سن يوم، أجهزة الاتزان المختلفة (VNG, VEMP, vHIT): لتشخيص حالات الدوار والدوخة سواء طرفية أو مركزية، مع القدرة على عمل جلسات لعلاج مرضى الدوار الحركي الحميد، بالإضافة إلى غرفة كاملة مجهزة بأحدث الأجهزة للعلاج التأهيلي لمرضى الدوار.

مواعيد عمل عيادة السمع بمستشفى أم المصريين

وأوضحت المديرية أن العيادة تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وذلك بوجود وإشراف أخصائيين واستشاريين متخصصين في قسم السمع والاتزان.

جدير بالذكر أن قسم السمع والاتزان يلعب دورًا هامًا في تشخيص وعلاج مشاكل السمع والاتزان، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حياة الفرد وقدرته على التواصل والتفاعل مع الآخرين، وتوفر الأجهزة الحديثة المتوفرة بالقسم دقة عالية في التشخيص، مما يساعد الأطباء على وضع خطط علاجية مناسبة وفعالة.

دور مديرية الشئون الصحية في تحسين الخدمات الصحية

وتعمل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة باستمرار على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وتدعو مديرية الشئون الصحية بالجيزة جميع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة في مستشفى أم المصريين العام، والتواصل مع الأطباء المختصين في حالة وجود أي مشاكل صحية.

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