ليفربول يتقدم على توتنهام 0/1 في الشوط الأول بكأس كاراباو

تقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - كأس كاراباو.

سجل كودي جاكبو هدف ليفربول في مرمى توتنهام في الدقيقة 34.

ويسعى ليفربول لتعويض خسارته ذهابا خارج أرضه بهدف دون رد، فيما يكفي توتنهام، الخروج بالتعادل لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سبينس، دانسو، ديفيز، جراي.

خط الوسط: سار، بينتانكور، بيسوما.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارلسون، سون هيونج سون.

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