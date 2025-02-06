تشكيل توتنهام لمباراة ليفربول في إياب نصف نهائي كأس كاراباو

أعلن أنجي بوستيكوجلو مدرب فريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - كأس كاراباو.

ويسعى ليفربول لتعويض خسارته ذهابا خارج أرضه بهدف دون رد، فيما يكفي توتنهام، الخروج بالتعادل، لضمان التأهل للنهائي.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سبينس، دانسو، ديفيز، جراي.

خط الوسط: سار، بينتانكور، بيسوما.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارلسون، سون.

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