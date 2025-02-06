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جاكبو يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى توتنهام بكأس كاراباو

ليفربول وتوتنهام،
ليفربول وتوتنهام، فيتو

سجل كودي جاكبو لاعب ليفربول هدف فريقه الأول في شباك توتنهام في الدقيقة 34 من المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - كأس كاراباو.

ويسعى ليفربول لتعويض خسارته ذهابا خارج أرضه بهدف دون رد، فيما يكفي توتنهام، الخروج بالتعادل لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سبينس، دانسو، ديفيز، جراي.

خط الوسط: سار، بينتانكور، بيسوما.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارلسون، سون هيونج سون.

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ليفربول توتنهام كأس كاراباو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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