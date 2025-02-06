ضبط 8 أطنان مواد غذائية و3000 لتر سولار و483 بطاقة تموينية بالجيزة

شنت مديرية التموين بالجيزة حملات تموينية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الماضي على مستوى المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية المدعمة، وسولار، وبطاقات تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 طن مواد غذائية متنوعة، تشمل: 3.75 طن دقيق حر، و2.6 طن دقيق بلدي مدعم، و250 كجم سكر حر، و280 كجم أرز بلدي، و270 كجم مكرونة، و70 كجم ملح طعام، و793 كجم لحوم.

كما تم ضبط 3000 لتر سولار في منطقة بولاق الدكرور، والتحفظ عليها.

وفي مجال التفتيش على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط 240 علبة سجائر مهربة، و3 أطنان مواد خام بلاستيكية، و795 لتر كلور مجهول المصدر، و100 كجم منظفات متنوعة بدون بيانات.

التفتيش على المخابز البلدية والسياحية

وفي مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 483 بطاقة تموينية بأحد المخابز، و3.75 طن دقيق حر، و2.6 طن دقيق بلدي مدعم.

كما تم تحرير 65 محضرًا في مجال التفتيش التجاري لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود رخصة مزاولة نشاط، وشهادة صحية، وفواتير. وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 115 محضرًا لمخالفات الوزن والمواصفات، وعدم إعطاء بون، وعدم وجود قائمة، والإغلاق.

وشدد السيد محمود بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد بلاسي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية المواطنين.

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