محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو

أعلن الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه توتنهام، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي - كأس كاراباو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام على ملعبه بهدف دون رد على ليفربول.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

تاريخ لقاءات ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

والتقى ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، في مسابقة كأس كاراباو حتى الآن 9 مرات، فاز الريدز في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل الفريقان مرة.

وتمكن ليفربول من تسجيل 15 هدفًا بشباك السبيرز، بينما سجل توتنهام 19 هدفًا في مرمى الريدز.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام في جميع المسابقات

وقبل مباراة الليلة بين ليفربول ضد توتنهام، التقي الفريقين في 190 مباراة في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز في 91 مباراة، وخسر 52 مباراة فيما حسم التعادل 47 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.