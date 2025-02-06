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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو

ليفربول وتوتنهام،
ليفربول وتوتنهام، فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه توتنهام، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي - كأس كاراباو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز توتنهام على ملعبه بهدف دون رد على ليفربول.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام 

تاريخ لقاءات ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

والتقى ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، في مسابقة كأس كاراباو حتى الآن 9 مرات، فاز الريدز في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل الفريقان مرة.

وتمكن ليفربول من تسجيل 15 هدفًا بشباك السبيرز، بينما سجل توتنهام 19 هدفًا في مرمى الريدز.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام في جميع المسابقات

وقبل مباراة الليلة بين ليفربول ضد توتنهام، التقي الفريقين في 190 مباراة في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز في 91 مباراة، وخسر 52 مباراة فيما حسم التعادل 47 مباراة.

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