تعرف على خطوات استخراج جواز سفر 2025 والاستلام في نفس اليوم

كشف مصدر مسئول، خطوات استخراج جواز سفر 2025 فى نفس اليوم من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والوحدات المتنقلة.

استخراج جواز سفر 2025

وقال المصدر لـ “فيتو”: يمكن استخراج جواز سفر 2025 أو تجديد أو بدل تالف خلال 24 ساعة من تقديم الطلب ويفضل أن يكون توجه المواطن الراغب فى الاستخراج من بداية العمل بمقر الإدارة الجوازات أو التقدم إلى قسم الجوازات والهجرة والجنسية التابع له حسب الاختصاص المكاني.



إجراءات استخراج جواز السفر لأول مرة



- التوجه إلى قسم الجوازات المختص بمنطقتك، والذي يتبع محل إقامتك.

- سحب نموذج 29 جوازات، وقم بملء البيانات المطلوبة في هذا النموذج بخط يدك.

- بعد ملء النموذج، قدم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتحديد الرسوم اللازمة.

- استلام الإيصال بالمستندات التي قدمتها، ويجب الاحتفاظ به حتى استلام جواز السفر الجديد.

الوحدات المتنقلة لاستخراج جوازات سفر بمحافظة القاهرة



- نادي الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024).

- نادي الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024).

- نادي الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024).

- نادي المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024).

- الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024).

- نادي الشمس (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024).

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر عبر الوحدات المتنقلة



- البطاقة الشخصية، ويجب أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة الميلاد المميكنة، وهي مطلوبة للأطفال الذين هم أقل من 15 سنة.

- الصور الشخصية، عدد 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الموقف من التجنيد للذكور فقط، ويجب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

الوحدات المتنقلة بمحافظة الجيزة



- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024).

- نادي الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024).

- نادي الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024).

- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024).

- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024).

- نادي الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024).

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