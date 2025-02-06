تنفيذ حالتى إزالة فورية على ارض زراعية بقرية دندره فى قنا

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملات الازالة بقري المحافظة.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية دندره تحت إشراف محمد عز نائب المدينة، أحمد عبدالرحيم بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١٢ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت، وتعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٥٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

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