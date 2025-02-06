الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ حالتى إزالة فورية على ارض زراعية بقرية دندره فى قنا

إزالة التعديات،فيتو
إزالة التعديات،فيتو

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملات الازالة بقري المحافظة.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية دندره تحت إشراف محمد عز نائب المدينة، أحمد عبدالرحيم بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١٢ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت، وتعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٥٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضى أملاك الدولة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قرية دندرة قنا مدينة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بقتل شاب في قنا

وكيل تعليم قنا يستعرض خطة عمل إدارة الموهوبين

محافظ قنا يفاجئ مخبزًا بلديًّا بنجع حمادي لمتابعة انتظام العمل

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

شاهد من أرض الملعب، هدف جراديشار في شباك بتروجيت بالدوري

الأهلي يفوز على بتروجت 1/2 ويتصدر جدول الدوري الممتاز مؤقتا (صور)

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

منوعات

المزيد

لهذه الأسباب، دعاوى لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية