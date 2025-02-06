مؤتمر صحفي لـ أرسين فينجر غدًا باتحاد الكرة

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة، يلتقي خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.



يعقد المؤتمر بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لـ فينجر لزيارة القاهرة، لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماع برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم ورشة عمل بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام يوم ٨ فبراير المقبل بحضور بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

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