الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

المثلوثي يصل القاهرة بعد إجراء عملية الصليبي بنجاح في ألمانيا

المثلوثي
المثلوثي

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمًا من ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض.

وخضع حمزة المثلوثي لجراحة ناجحة في الركبة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

ومن المقرر أن يبدأ المثلوثي برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

طبيب الزمالك يتحدث عن عملية الصليبي لـ المثلوثي 

وكان محمد أسامة قد قال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إلى أن اللاعب قام بإجراء جراحة  إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها حمزة المثلوثي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقًا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.
 

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