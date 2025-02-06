الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن المغربي صلاح مصدق صفقة الزمالك المنتظرة

صلاح مصدق
صلاح مصدق

حسم نادي الزمالك التعاقد مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي، لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ولم يعلن الزمالك حتى الآن، التعاقد مع صلاح مصدق بشكل رسمي. 

وفي السطور التالية، نستعرض أرقام صلاح مصدق بعد اقترابه من الزمالك.

أرقام صلاح مصدق لاعب الزمالك المرتقب

يلعب صلاح مصدق في مركز قلب الدفاع وقيمته السوقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 26 عاما.

في الموسم الجاري خاض صلاح مصدق مع فريق نهضة الزمامرة المغربي 17 مباراة في جميع البطولات بواقع 1443 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي خاض "مصدق"، 100 مباراة بواقع 6467 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

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