الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما توقعت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

 

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