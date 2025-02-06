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رياضة

الدوري السعودي، التعاون يتعادل أمام اتحاد جدة في الشوط الأول

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، خطف فريق التعاون هدف التعادل أمام اتحاد جدة، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط بنتيجة بالتعادل  1-1 في المباراة التي تقام  ضمن مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف اتحاد جدة  عبد الرحمن العبود في الدقيقة 21.

وتعادل التعاون في الدقيقة 3+45 عن طريق موسى بارو 

 

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون 

 

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

 


ودخل نادي الاتحاد هذا اللقاء وفي رصيده 46 نقطة يحتل بها وصافة دوري روشن للمحترفين بعد خوضه 18 مباراة في المسابقة حتى الآن، بواقع 15 انتصار وتعادل وحيد وهزيمتين.

وعلى الجانب الآخر، يأتي نادي التعاون في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد خوضه نفس عدد اللقاءات، بواقع 6 انتصارات و6 هزائم، ونجح الفريق في التعادل في 6 مباريات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي كان قد حقق فوزًا في مباراته الماضية على فريق الخلود بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تعادل فريق التعاون مع نظيره الفيحاء بدون أهداف.

ويأمل نادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مع نظيره الهلال، والذي يحتل نفس رصيد الاتحاد ولكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

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