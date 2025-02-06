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رياضة

الشباب يتقدم على الخليج 0/1 في الشوط الأول من الدوري السعودي (فيديو)

فريق الشباب،فيتو
فريق الشباب،فيتو

تعادل فريق الشباب أمام نظيره الخليج بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف الشباب ويسلي هويدت في الدقيقة 25.

وأهدر اللاعب اليوناني فورتورتيس ركلة جزاء للخليج في الدقيقة 39.

 

وجاء هدف التعادل للخليج عبد الله آل سالم في الدقيقة 45.

ويتواجد محمد شريف على دكة بدلاء الخليج في مباراة اليوم أمام الشباب.

تشكيل الخليج أمام الشباب 

تشكيل الشباب امام الخليج 

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 29 نقطة، جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و7 هزائم، حيث سجل الفريق 26 هدفًا واستقبل 21.

في المقابل، يبحث الخليج الذي يحتل المركز الثامن، عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل التمسك بأمل احتلال المركز الرابع على أقل تقدير، والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

ويمتلك الخليج 27 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم، حيث سجل الفريق 25 هدفًا واستقبل 24 آخرين.

فاز الشباب في 6 مباريات، بينما انتصر الخليج في مباراتين، وتعادلا 3 مرات في مجموع 11 مواجهة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الخليج في آخر مباراتين خارج أرضه أمام أندية الرياض فوز 1، تعادل 1.

 ولم يسبق له أن خاض سلسلة أطول دون هزيمة في مثل هذه المواجهات سوى مرة واحدة (3 مباريات – فوز 1، تعادل 2)، وكان أحد هذه التعادلات ضد الشباب في فبراير 2017.

ويمتلك  الشباب حاليًا أطول سلسلة مباريات دون هزيمة عند اللعب يوم الخميس (5 مباريات – فوز 4، تعادل 1.

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