الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في حلوان

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من 5 طوابق فى منطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية في الجمالية
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من 5 طوابق فى بدائرة قسم شرطة الجمالية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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