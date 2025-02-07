تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.. وهذه الاختبارات يخضع لها المتقدمون

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة حول، تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم وعدد فرص العمل المطلوبة.

وبشأن تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة ، يعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الإعلان قريبًا عن عدة مسابقات لشغل 404 وظائف شاغرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فرص العمل والوظائف الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع بوابة الوظائف الحكومية قريبًا.

جهات حكومية تتطلب وظائف جديدة

وعن تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة ، فإن المسابقات تتضمن ما يلي:-

ـ مسابقة لشغل عدد 275 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بوزارة الموارد المائية والري.

ـ مسابقة لشغل عدد 86 وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

ـ مسابقة لشغل عدد 7 وظائف مهندسين وعدد 16 وظيفة سائق وحرفي رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

ـ مسابقة لشغل عدد 7 وظائف حاسبات ومعلومات بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ـ مسابقة لشغل عدد 6 وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

ـ مسابقة لشغل عدد 6 وظائف مهندسين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية.

ـ مسابقة لشغل عدد 1 وظيفة مهندس شبكات بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

شروط التعيين في الحكومة

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:



1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

تفاصيل إعلان 7 جهات حكومية لوظائف جديدة، فيتو

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم عند التعيين في الوظائف الحكومية



1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

اختبارات يخضع لها المتقدمين للوظائف

ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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