إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري الممتاز

حصد إمام عاشور جائزة رجل مباراة الأهلي وبتروجت، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 2-1، حيث أحرز هدفي الأحمر إمام عاشور وجراديشار في الدقيقتين 15 و67، بينما سجل أحمد فاروق هدف بتروجت في الدقيقة 90+5.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بتروجيت كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وعمر الساعي.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي.

خط الهجوم: بدر موسى- زياد فرج - شيكودي جبريل.

وتضم دكة البدلاء: محمد خليفة - إسلام عبد الله - عبد الله محمود - عبد العزيز السيد - إسلام هشام - خالد أبو زيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الأول ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ 24 نقطة وله مباراة غدا الجمعة ضد سموحة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.

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