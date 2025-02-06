الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد استكمال باقي مواعيد مباريات دوري النسائية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

أقيمت قرعة المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/2025، اليوم الخميس، داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره زد في الجولة الأولى.

 

الأهلي يواجه زد والزمالك يصطدم بالبنك الأهلي 


ومن المقرر أن  يواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب) فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب
وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتى المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومى 21 و25 فبراير الجارى بكيجالى والإسماعيلية على التوالى في تصفيات الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيف المغرب نهائياتها العام المقبل.


وأسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران بينما يلعب إنبى مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندرى، أما المصرى فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذى ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملاعب الأندية المذكورة أولا.


وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب ديلفى ومركز شباب الأميرية.
أجرى القرعة سيد بخيت رئيس إدارة المسابقات وناصر فراج مقرر إدارة المسابقات ومقررا الكرة النسائية فاطمة محمد وأحمد عبدالحميد وعدد من ممثلي الأندية.

 

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في المرحلة الثانية بالمسابقة، على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولًا:

 


ويتصدر فريق الكرة النسائية بنادى مسار، ترتيب جدول دورى الكرة النسائية برصيد 43 نقطة متفوقا على الأهلى صاحل الوصافة بفارق نقطة واحدة، قبل انطلاق الأسبوع التاسع عشر والأخير في الدور الأول.


ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 43 نقطة
2 الأهلى 42 نقطة
3 وادى دجلة 38 نقطة
4 الزمالك 36 نقطة
5 مودرن سبورت 32 نقطة
6 زد 31 نقطة
7 البنك الأهلى 29 نقطة
8 المقاولون العرب 25 نقطة
9 المعادى واليخت 17 نقطة
10 بيراميدز 16 نقطة
11 الطيران 14 نقطة
12 المصرى 12 نقطة
13 اتحاد بسيون 11 نقطة
14 الجونة 10 نقاط
15 بالم هيلز 7 نقاط
16 الاتحاد السكندرى 4 نقاط
17  إنبى 3 نقاط

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دوري كرة القدم النسائية دوري النسائية فريق الاتحاد السكندري كرة القدم النسائية وادي دجلة

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