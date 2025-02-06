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رياضة

محمد فخري رجل مباراة سيراميكا وفاركو في الدوري الممتاز

محمد فخري، فيتو
محمد فخري، فيتو

حصد محمد فخري لاعب فريق فاركو جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ستاد المقاولون العرب.

فوز فاركو على سيراميكا وترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ونجح فريق فاركو في الفوز على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وتعادل سيراميكا في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسى، وفي الشوط الثاني نجح محمد فخري في الدقيقة 51 من إحراز هدف فاركو الثاني.

وبهذه النتيجة يصعد فريق فاركو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما استمر فريق سيراميكا في المركز الخامس بجدول الدورى المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

تشكيل فاركو أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

تشكيل سيراميكا ضد فاركو

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - إسلام عيسى -  مروان عثمان - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - أحمد هاني - أيمن موكا - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أحمد عابدين - نور علاء.

 

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محمد فخري فاركو سيراميكا الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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