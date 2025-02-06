القادسية يتقدم على الرائد بهدف أوباميانج في الشوط الأول بالدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة القادسية ضد الرائد بتقدم الأول 0/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

سجل الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف القادسية في مرمى الرائد في الدقيقة 45+3.

تشكيل القادسية ضد الرائد

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، جهاد عبداللطيف ذكري، جاستون ألفاريز.

خط الوسط: محمد وهيب أبو الشامات، ناهيتان نانديز، إزيكويل فرنانديز، تركي مروان العمار، كاميرون بويرتاس.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، جوليان كينونيس.

تشكيل الرائد أمام القادسية

حراسة المرمى: مشاري عبد العزيز سنيور.

خط الدفاع: خالد محمد السبيعي، مبارك عبدالرحمن الراجح،عبدالله إبراهيم هزازي، عبدالله اليوسف.

خط الوسط: سالومون تويه، ماثياس نورمان، مهدي عبيد، أمير سعيود.

خط الهجوم: يسري بوزوق، صالح العمري.

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