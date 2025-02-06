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رياضة

تشكيل مباراة القادسية ضد الرائد في الدوري السعودي

القادسية السعودي،
القادسية السعودي، فيتو

الدوري السعودي، يستضيف فريق القادسية نظيره الرائد، اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

تشكيل القادسية ضد الرائد

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.  

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، جهاد عبداللطيف ذكري، جاستون ألفاريز.

خط الوسط: محمد وهيب أبو الشامات، ناهيتان نانديز، إزيكويل فرنانديز، تركي مروان العمار، كاميرون بويرتاس.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، جوليان كينونيس.

تشكيل الرائد أمام القادسية

حراسة المرمى: مشاري عبد العزيز سنيور.

خط الدفاع: خالد محمد السبيعي، مبارك عبدالرحمن الراجح،عبدالله إبراهيم هزازي، عبدالله اليوسف.

خط الوسط: سالومون تويه، ماثياس نورمان، مهدي عبيد، أمير سعيود.

خط الهجوم: يسري بوزوق، صالح العمري.

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