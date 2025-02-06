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رياضة

كريم بنزيما يقود اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، أعلن الفرنسي لوران بلان المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام  التعاون والتي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون 

 

موعد مباراة الاتحاد والتعاون


ويلتقي فريق الاتحاد مع نظيره التعاون في تمام الساعة المساءً بتوقيت السعودية اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2024، ويحتضن اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة.


ويدخل نادي الاتحاد هذا اللقاء وفي رصيده 46 نقطة يحتل بها وصافة دوري روشن للمحترفين بعد خوضه 18 مباراة في المسابقة حتى الآن، بواقع 15 انتصار وتعادل وحيد وهزيمتين.

وعلى الجانب الآخر، يأتي نادي التعاون في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد خوضه نفس عدد اللقاءات، بواقع 6 انتصارات و6 هزائم، ونجح الفريق في التعادل في 6 مباريات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي كان قد حقق فوزًا في مباراته الماضية على فريق الخلود بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تعادل فريق التعاون مع نظيره الفيحاء بدون أهداف.

ويأمل نادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مع نظيره الهلال، والذي يحتل نفس رصيد الاتحاد ولكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

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