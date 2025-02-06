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خارج الحدود

بنما تحقق المطلب الثاني لترامب وتعلن الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

رئيس بنما، فيتو
رئيس بنما، فيتو

أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، اليوم  الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية، في خطوة تأتي بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على  قناة بنما.

بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق

وقال خوسيه راوول خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تتضمن الإعلان عن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفت هيئة قناة بنما، إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من دفع رسوم المرور كما كانت قد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.

وقالت هذه الهيئة المستقلة التي تدير الممر المائي: «تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق».

وأضافت هيئة قناة بنما، في بيان، أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد كتبت على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وبنما محادثات جديدة الجمعة لمناقشة قضية القناة.

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بنما مبادرة الحزام والطريق بكين الصين

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