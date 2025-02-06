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رياضة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في دوري اليد، فيتو

تنطلق غدًا الجمعة منافسات المرحلة الثانية والنهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد، بمشاركة 8 أندية، بنظام دوري من دورين ذهابًا وإيابًا لتحديد بطل الدوري.

وتشهد المرحلة النهائية إقامة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من الدورين الأول والثاني، حيث تقام القمة الأولى مع ختام الدور الأول من المرحلة النهائية يوم الخميس 27 فبراير الجاري في تمام السادسة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد

بينما المواجهة الثانية ستكون في الجولة الختامية لمسابقة الدوري بين الزمالك والأهلي يوم 8 أبريل المقبل في تمام السادسة مساء على نفس الصالة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 أندية حسمت تأهلها، وهي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتم ترتيب الفرق قبل انطلاق المرحلة النهائية بناء على ترتيبهم في المرحلة الأولى، إذ يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد (7 نقاط)، ويليه الأهلي بـ (6 نقاط)، ثم البنك الأهلي وطلائع الجيش لكل منهما (4 نقاط)، ثم سبورتنج وسموحة برصيد (3 نقاط)، وهيليوبوليس (نقطة واحدة)، وأخيرا الزهور بدون رصيد من النقاط.

مواعيد الجولة الأولى من المرحلة الختامية

الجمعة 7 فبراير 2025 
الأهلي × هيليوبوليس  - 2 عصرا - المركز الأولمبي بالمعادي.
الزمالك × الزهور - 6 مساء - صالة الزمالك.
سبورتنج × طلائع الجيش - 6 مساء - صالة سبورتنج.
البنك الأهلي × سموحة - 8 مساء - صالة القوات المسلحة.

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