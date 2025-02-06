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رياضة

غدًا، انطلاق المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد

دوري اليد
دوري اليد

تنطلق غدًا الجمعة، مباريات المرحلة الثانية والنهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 أندية حسمت تأهلها، وهي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتُلعب المرحلة الثانية بنظام دوري من دورين ذهابًا وإيابًا، من 7 فبراير الجاري إلى 8 أبريل المقبل.

وتم ترتيب الفرق قبل انطلاق المرحلة النهائية بناء على ترتيبهم في المرحلة الأولى، إذ يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد (7 نقاط)، ويليه الأهلي بـ (6 نقاط)، ثم البنك الأهلي وطلائع الجيش لكل منهما (4 نقاط)، ثم سبورتنج وسموحة برصيد (3 نقاط)، وهيليوبوليس (نقطة واحدة)، وأخيرا الزهور بدون رصيد من النقاط.

جدول مباريات الجولة الأولى من المرحلة الختامية

الجمعة 7 فبراير 2025

الأهلي × هيليوبوليس  - 2 عصرا - المركز الأولمبي بالمعادي.

الزمالك × الزهور - 6 مساء - صالة الزمالك.

سبورتنج × طلائع الجيش - 6 مساء - صالة سبورتنج.

البنك الأهلي × سموحة - 8 مساء - صالة القوات المسلحة.

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دوري المحترفين لكرة اليد الأهلي الزمالك طلائع الجيش سموحة البنك الاهلي

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