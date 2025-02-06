الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

أحمد سعد وزوجته،
أحمد سعد وزوجته، فيتو

كشف المطرب أحمد سعد موعد حفل زفافه من خبيرة التجميل علياء البسيوني، بعد طلاقهما وعودتهما مرة أخرى بفترة خطوبة جديدة، أثناء تواجدهما بالساحل الشمالي.

موعد حفل زفاف أحمد سعد على علياء البسيوني 

وقال أحمد سعد: إن زفافه على علياء البسيوني سيكون في شهر مايو المقبل، مؤكدا أنه سيدعو الكثير من أصدقائه وسيغني في فرحه، بالإضافة إلى أن أجواء حفل الزفاف ستنال إعجاب الجمهور.

نجاح ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” 

وكان  الفنان أحمد سعد  قد فاجأ الحضور في حفل نجاح ألبومه الجديد “حبيبنا” بالنزول من على المسرح، والغناء لزوجته علياء البسيوني أغنية “بسيط” وسط تفاعل كبير من الحضور.

حفل ألبوم أحمد سعد 

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم.

وتوافد عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى في حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

 

 

 

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