أحمد سعد ينزل من على المسرح ويغني لزوجته خلال حفل نجاح ألبومه (فيديو)

فأجا الفنان أحمد سعد الحضور في حفل نجاح ألبومه الجديد “حبيبنا” المقام حاليًّا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

حفل ألبوم أحمد سعد

ونزل أحمد سعد خلال الحفل من على المسرح، وغنى لزوجته علياء البسيوني أغنية “بسيط” وسط تفاعل كبير من الحضور.

واحتفل الفنان أحمد سعد بنجاح ألبومه الجديد حبيبنا وسط نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم.

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم

حفل ألبوم أحمد سعد الجديد

وتوافد عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى في حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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