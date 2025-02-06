الخميس 06 فبراير 2025
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افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة
افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

 شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض أجندة في دورته الثامنة عشرة، وذلك بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

 

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إفتتح المعرض  جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، وقال إن هذا العام تم تسجيل 1110 طلبًا للمشاركة، وتولت لجنة فنية متخصصة اختيار المشاركين الذين بلغ عددهم 187 فنانًا وفنانة من مختلف أرجاء مصر في كافة التخصصات الفنية. 


وأشار حسني إلي أن هذا العام ولأول مرة يشارك في المعرض أكثر من 50% من الشباب، وعدد كبير منهم من مواليد عام 2000 وما بعده، وهذا يدل على النجاح الكبير للمعرض ودخول الشباب بقوة في الساحة الفنية. 

 

وأضاف أنه خلال هذه الدورة، يتم تكريم أسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا ابداعهم بيننا دليلًّا على استمرار وجودهم في وجداننا؛ وهم الفنانان: فاهان تلبيان، ومصطفى الفقي.


ورحب حسني بضيوف شرف هذا العام، الفنانة سرية صدقي، الفنانة عزة أبو السعود والفنانة ميرفت السويفي. فلكل منهن أثر واضح في حركة الفن التشكيلي المصري.
جدير بالذكر أن المعرض ممتد داخل مكتبة الإسكندرية حتى يوم السبت 22 فبراير 2025، يوميًا من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

 

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مكتبه الإسكندرية معرض اجندة جمال حسني الاسكندرية

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