الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

عادل بولبينة
عادل بولبينة

تحدث حسان زطشي، رئيس نادي بارادو الجزائري، عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك لضم عادل بولبينة.

حسان زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري 

وأرسل حسان زطشي بيانا رسميا إلى الصحفيين جاء كالتالي: “أود توضيح الأمور بخصوص المناقشات التي جرت مع نادي الزمالك، لقد تم التواصل معنا بالفعل، وكان من دواعي سرورنا التحدث معهم”. 

وواصل: "لمدة 3 أيام ناقشنا مسألة انتقال محتمل، وقدمنا شروطنا التي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة". 

وأضاف: "من المهم التذكير بأن الانتقالات تتم عادة خلال فترة الصيف. يبدو أن نادي الزمالك رأى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع توقعاته".

أغلقنا ملف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك 

وأتم البيان: “وبناءً على ذلك، نعتبر أن الملف قد أُغلق نهائيًا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوصه”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي بارادو الجزائري عادل بولبينة بولبينة الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

متحدث الزمالك يكشف قرار الإدارة للرد على واقعة ارتداء عارضة أزياء لـ قميص النادي

شتوتجارت يقصي أوجسبورج من كأس ألمانيا بفوز مثير ويتأهل لنصف النهائي

حمزة المثلوثي يجري عملية الرباط الصليبي

أحمد حسام: أسعى لحصد البطولات مع الزمالك (فيديو)

محمود جهاد: مفاوضات الزمالك لضمي بدأت من سنة (فيديو)

أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه إلى الزمالك (فيديو)

عمر جابر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك

شاهد الظهور الأول لـ محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك

ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

منوعات

المزيد

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية