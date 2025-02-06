رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

تحدث حسان زطشي، رئيس نادي بارادو الجزائري، عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك لضم عادل بولبينة.

حسان زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري

وأرسل حسان زطشي بيانا رسميا إلى الصحفيين جاء كالتالي: “أود توضيح الأمور بخصوص المناقشات التي جرت مع نادي الزمالك، لقد تم التواصل معنا بالفعل، وكان من دواعي سرورنا التحدث معهم”.

وواصل: "لمدة 3 أيام ناقشنا مسألة انتقال محتمل، وقدمنا شروطنا التي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة".

وأضاف: "من المهم التذكير بأن الانتقالات تتم عادة خلال فترة الصيف. يبدو أن نادي الزمالك رأى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع توقعاته".

أغلقنا ملف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

وأتم البيان: “وبناءً على ذلك، نعتبر أن الملف قد أُغلق نهائيًا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوصه”.

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